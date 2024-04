Croisière : une vaste enquête annoncée

Signé mercredi 24 avril, un protocole d’accord entre Carnival Australia et Nouvelle- Calédonie Tourisme (NCT) vise à faciliter, pour les cinq prochaines années, la collaboration entre le territoire et sa principale compagnie de croisière. Ce nouveau partenariat engagera les deux parties à partager leurs données en matière de satisfaction client et de retombées économiques « pour mieux comprendre et développer ce secteur dans l’archipel », informe NCT. « Il contribuera notamment au lancement d’une vaste enquête sur l’impact économique de la croisière en Nouvelle-Calédonie auprès de l’ensemble des acteurs de la filière et surtout de plusieurs dizaines de milliers de passagers. »