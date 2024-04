Crise nickel : un dispositif d’urgence en province Nord

Après l’allocation de chômage partiel spécifique du gouvernement votée par le Congrès, la province Nord a adopté le 29 mars son propre système d’aides d’urgence. Depuis le 2 avril et pour six mois, elle a mis en œuvre un guichet des aides nickel. Trois dispositifs sont proposés : entreprises, emploi (soutien financier, aide à la formation, etc.) et social (soutien immédiat exceptionnel : aide alimentaire, au maintien dans le logement et écoute psychologique). Le coût de ces mesures est évalué à 500 millions de francs. Informations sur province-nord.nc ou au numéro vert : 05 00 12.