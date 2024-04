Convention citoyenne sur l’alcool : un questionnaire en ligne

Les Calédoniens sont invités à participer au questionnaire mis en ligne par la province Sud sur la place de l’alcool dans notre société. Il a été élaboré lors d’ateliers mis en place en fin d’année dernière par la collectivité dans le cadre de la Convention citoyenne. Le questionnaire est ouvert à tous et disponible durant quatre semaines à compter du 15 avril. Les réponses sont anonymes. Les résultats seront présentés aux membres de la convention et serviront à l’élaboration d’un avis citoyen transmis à toutes les institutions et collectivités du territoire. Le document est accessible sur www.province-sud.nc/convention-citoyenne- alcool