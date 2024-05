Christophe Dabin reconduit à la tête du CTOS

Samedi 27 avril, l’assemblée générale du Comité territorial olympique et sportif a réélu Christophe Dabin, le président sortant, seul candidat en lice. Il a déclaré à NC La 1ère vouloir « renforcer la formation destinée aux femmes afin de garantir leur présence et leur implication significatives dans le sport » et « intensifier la promotion du sport dans les zones défavorisées ».