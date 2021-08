Après le Médipôle, le centre hospitalier du Nord, à Koné, est en mesure de procurer les certificats Covid numériques UE depuis lundi, 2 août. Un deuxième guichet géré par la Direction des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société (DassPS) de la province Nord. Seules les personnes vaccinées qui peuvent justifier d’un voyage hors territoire dans un délai de trois semaines ou qui sont déjà en Europe peuvent obtenir ce certificat. Il faut prendre rendez-vous par téléphone au numéro unique, le 27 18 51, puis le jour du rendez-vous, se rendre en personne au guichet et présenter les documents suivants : passeport, certificat de vaccination et billet d’avion. Ceux qui sont dans l’impossibilité de se déplacer peuvent donner procuration à un tiers de confiance. Près de 3 000 certificats ont déjà été délivrés en Nouvelle-Calédonie.