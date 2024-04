Carnage sur les routes à Lifou

Un pick-up s’est renversé tôt, samedi 6 avril, dans le district de Lössi, sur la route qui mène à la tribu de Thuahaïk. Deux hommes de 22 et 24 ans sont décédés sur le coup.

Sept autres ont été évasanés vers le Médipôle par avion militaire. Quatre étaient encore hospitalisés lundi et trois en réanimation. Treize personnes dont six mineurs se trouvaient à bord du pick-up lors de ce tragique accident. Dix jeunes étaient dans la benne et ont été violemment projetés hors du véhicule.

Dans un communiqué, le gouvernement a à nouveau appelé à la responsabilité collective. Il souligne que l’accident s’est produit dans une ligne droite « sans difficulté particulière », que le conducteur, qui était sous l’emprise de l’alcool (2,31 grammes par litre de sang), ne possédait pas le permis de conduire et que le transport dans la benne est strictement interdit depuis 17 ans. L’exécutif engage tous les usagers à adopter des comportements responsables. Il a exprimé ses plus sincères condoléances aux clans, aux familles et aux proches des victimes.