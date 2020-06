Comme pour le premier référendum, les électeurs des communes de Bélep, Ouvéa, Lifou, Maré et l’île des Pins résidant sur la Grande Terre pourront voter le 4 octobre dans un bureau de vote délocalisé à Nouméa. Les règles d’établissement des procurations étant plus strictes pour ce scrutin, cette solution est à privilégier. Les inscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 17 juillet au centre administratif du haut- commissariat, 9 bis rue de la République, à Nouméa, du lundi a reçu du public, pour la première au vendredi de 8h à 14 h ou sur rendez-vous de 14 h à 16 h (Tél. 23 03 39). Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et remplir un formulaire. Une fois l’inscription effectuée, ce choix est définitif. Les personnes ayant opté pour un vote délocalisé en 2018 n’ont aucune démarche à effectuer : elles sont déjà inscrites. Elles peuvent, en revanche, annuler cette option, également auprès du haut-commissariat, si elles souhaitent voter dans leur commune des Îles.