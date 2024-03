Budget 2024 : 7 milliards d’investissement à Nouméa

Le conseil municipal a adopté le budget 2024 de la commune, mercredi 13 mars. À retenir, parmi les principaux projets programmés : deux barrières anti-requin au Château Royal et à l’anse Vata (150 millions dont 60 de l’État), l’installation de caméras de surveillance, l’aménagement d’un espace de loisirs à l’ancienne polyclinique de l’anse Vata (230 millions de francs), le chantier du pôle jeunesse à la place de l’ancienne police municipale (114 millions en 2024 sur 437 millions), le lancement de la dernière tranche de la réfection de la route du Port-Despointes (198,5 millions en 2024 sur 480 millions), mais aussi la réalisation de la piste cyclable entre le rond-point de l’Eau Vive et le Quartier-Latin, le réaménage- ment du quartier de N’Du et l’aménagement paysager de la place Bir Hakeim.