Quelque 19 000 personnes ont arpenté les allées du Salon du 4 x 4 organisé sur quatre jours à l’Arène du Sud de Païta. Ce sont 1 000 de plus qu’en 2019. Les curieux ont pu profiter d’une organisation jugée plus fluide et découvrir de nouvelles marques et technologies. Un bilan de l’évènement sera effectué dans les trois prochains mois.