Le vice-rectorat a fait le bilan de la session 2021 du baccalauréat. Au total, 3 040 candidats sur 3 350 ont obtenu le bac, un taux de réussite de 85,7 % toutes filières confondues en hausse de 6,6 points par rapport à 2020. Parmi eux, 48 % ont obtenu une mention. Le taux de réussite est de 91,4 % (+ 3 points) dans la voie générale, de 84, 2 % (+ 0,7 points) dans la voie technologique, et de 81,3 % dans la voie professionnelle (+ 8 points).

À noter qu’il s’agit de la première session du bac issu de la réforme du lycée général et technologique qui se caractérise, notamment, par une réduction du nombre d’épreuves, 40 % de contrôle continu et un choix plus ouvert de parcours. Et, en raison de la crise sanitaire, la part du contrôle continu a été augmentée.

Par ailleurs, 560 jeunes ont obtenu leur CAP avec 80,1 % de réussite (+ 4,3 points) et 620 leur BTS avec taux de réussite de 78,9 % (+ 4,3 points). Enfin, 3 430 ont décroché leur brevet des collèges (87,3 %), un taux stable. En raison de la situation sanitaire, les résultats ont été donnés en ligne.