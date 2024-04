Barrages anti-pacte nickel

Deux manifestations sont organisées de manière concomitante ce samedi 13 avril par les mouvements indépendantistes et une partie des non indépendantistes. Les Calédoniens ne peuvent qu’observer la dégringolade que nous subissons à l’échelle de la société, économique, idéologique, politique, en raison de l’incompétence des responsables et leur inconscience à souffler […]