Les Australiens bénéficiant des aides du gouvernement suite à la crise du coronavirus (JobKeeper pour les entreprises, JobSeeker pour ceux cherchant un emploi) pourront bénéficier de leurs versements jusqu’au mois de mars prochain, mais ceux-ci diminueront à compter du mois de septembre et à nouveau lors des trois premiers mois de 2021. Les entreprises devront, pour continuer à bénéficier de ces allocations, prouver toutes les deux semaines qu’elles sont confrontées à une perte d’activité de plus de 30 % par rapport à l’avant-crise. Les personnes sans emploi devront intensifier leurs recherches et ne pourront refuser les propositions qui leur seront faites. En septembre, les entreprises vont recevoir 2 400 dollars par mois par employé (176 000 francs), les personnes travaillant moins de 20 heures par semaine, 1 500 dollars (109 000 F), les demandeurs d’emploi, 1 600 dollars (117 000 F).

©The Guardian