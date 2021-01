Le gouvernement a arrêté un projet de délibération proposant d’augmenter de 20 % les prix de vente au public de tous les tabacs, cigarettes et tabac à rouler compris. Ainsi, le paquet de cigarettes ou de tabac le plus vendu passerait de 1 950 à 2 350 francs. L’objectif est de lutter contre le tabagisme, mais aussi d’accroître les recettes versées à l’Agence sanitaire et sociale. Le taux de la taxe appliquée sur les tabacs en faveur du secteur passerait ainsi de 90 % à 124 %. Avec une estimation de baisse de consommation de 5 %, l’impact financier de cette mesure est évalué à 2,3 milliards de francs de recettes supplémentaires pour l’Agence.