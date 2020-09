Une recrudescence des cas d’hépatite virale A est toujours en cours sur le territoire. Une quarantaine de cas ont été confirmés en province Sud (notamment à Montravel et Koutio) ainsi qu’à Maré. La plupart des malades sont âgés de moins de 15 ans. L’hépatite A est une infection qui attaque le foie. La transmission se fait entre les personnes et par voie oro-fécale. Elle se caractérise par une perte d’appétit, des nausées, des douleurs intermittentes au niveau de l’abdomen, une fatigue importante, de l’urticaire, des douleurs aux articulations, un syndrome grippal, puis par une décoloration des selles et des urines foncées. Pour rappel, la vaccination peut être réalisée à partir de l’âge d’un an. Elle est d’ailleurs fortement recommandée. La commune de Maré a appelé la population à respecter vigoureusement les gestes d’hygiène. Se laver les mains régulièrement, surtout avant de manger, est l’un des meilleurs moyens d’endiguer la maladie. « Il devient urgent d’adopter ces gestes de prévention, surtout en cette période problématique de pénurie de médecins sur Maré », fait savoir la maire, Maryline Sinewami, qui demande à la Dacass et à la province des Îles l’ouverture du centre médical de la Roche aux consultations.