Quinze pays sont tombés d’accord, lundi, à Bangkok, pour signer en 2020 un gigantesque traité de libre- échange Asie-Pacifique promu par Pékin, qui installera le plus vaste espace de libre- échange au monde. Lancé en 2012, le projet « Partenariat économique intégral régional » (RCEP) doit réunir les dix nations membres de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) – Indonésie, Singapour, Philippines, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Brunei et Laos – ainsi que le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Chine. Le texte « renforcera considérablement les perspectives de croissance future de la région et apportera une contribution positive à l’économie mondiale ». L’Inde, troisième plus grande économie asiatique, a annoncé qu’elle resterait à l’écart du partenariat dans « l’intérêt national » du pays.