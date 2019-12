Plusieurs communes dont Nouméa, Dumbéa et Mont-Dore, la zone VKP ont appelé leurs administrés à limiter au maximum l’usage de l’eau potable en raison de la situation climatique et hydrologique. La population est invitée à réduire l’arrosage des jardins, des espaces verts, à cesser le lavage des véhicules, des terrasses et des sols extérieurs, à ne pas changer l’eau des piscines, ni les remplir. Ces mesures temporaires et exceptionnelles seront levées dès le retour à une situation météorologique favorable.