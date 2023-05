Alerte tsunami après un séisme au sud du Vanuatu

Un séisme de magnitude 7,7 s’est produit au sud du Vanuatu, vendredi 19 mai, aux alentours de 14 heures. Une alerte tsunami a été levée vers 16 heures.

La population doit s’éloigner du littoral, des plages, des platiers ou des mises à l’eau. La Sécurité civile a déclenché une alerte tsunami à la suite d’un séisme de magnitude 7,7 survenu à 37,7 km de profondeur, au sud du Vanuatu, vendredi 19 mai, vers 14 heures.

L’alerte tsunami a été levée vers 16 heures. Selon l’observatoire américain USGS, cinq autres secousses de plus faible magnitude ont été enregistrées entre 14 heures et 15h30, au sud-est des Loyauté. La dernière était de 5,3. Des vagues de 40 cm et de 50 cm ont été observées à Maré et à l’Île des Pins.