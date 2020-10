Après Météo France, les organismes de Nouvelle-Zélande et d’Australie (TCWC, Niwa, Australian Bureau of Meteorology…) ont publié leurs notes sur les prévisions cycloniques pour la saison. Et elles convergent toutes dans le même sens. La Niña va apporter une activité renforcée, en particulier entre février et avril. Jusqu’à dix cyclones sont attendus dans la région et le risque est particulièrement élevé en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande. Les spécialistes prévoient trois à quatre phénomènes, en ce qui nous concerne. Météo France en avait évoqué 3,5 à 4,5 dans notre zone de surveillance, mais moins intenses qu’en période El Niño.