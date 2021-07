Les anesthésistes de la clinique Kuindo- Magnin ont prévenu qu’ils cesseraient leurs activités à la maternité et en chirurgie lourde à compter de ce jeudi, 1er juillet. Des discussions ont eu lieu avec la direction de la clinique, la Cafat et la Dass, mais aucune solution n’a été trouvée pour combler le manque de moyens humains requis pour sécuriser leurs activités. « La sécurité des patients et un prérequis et non une option », ont-ils indiqué.