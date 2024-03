À La Foa, la maison du commandant lauréate du loto du patrimoine

Le projet de réhabilitation de l’ancienne maison du commandant du pénitencier de La Foa, porté par l’association Marguerite, fait partie des cinq projets en outre-mer retenus pour participer au loto du patrimoine, organisé par la Fondation du même nom et la Mission Stéphane Bern. Une satisfaction pour Manuel Cormier, trésorier de l’association. La somme accordée sera en revanche connue en septembre, une fois la loterie finalisée.

Le projet de rénovation, porté depuis plus de dix ans, risque de dépasser les 100 millions de francs. Mais Manuel Cormier compte également sur le soutien de la province Sud, la bâtisse de 1895 étant classée, et de la commune. « Il s’agit d’une des cinq dernières maisons qui témoignent de l’histoire du bagne avec une belle demeure, on a tout intérêt à la préserver. »

Le chantier devrait être particulièrement important. D’autant que le site, occupé jusqu’en 2018 par la Congrégation des frères du Sacré-Cœur, a subi des transformations au fil du temps. « Il y a un gros travail sur les boiseries, qui sont à refaire. Il va falloir enlever des cloisons en agglo ciment et des dalles de béton qui ont été ajoutées, reprendre des murs… »

Les travaux devraient commencer l’année prochaine, pour s’achever en 2026. L’objectif est de créer une Maison du patrimoine culturel et naturel qui proposera des expositions et des conférences, pourra héberger des résidences d’artistes ou des doctorants. En attendant, des visites ponctuelles ainsi que des escape game y sont organisés.

A.-C.P.