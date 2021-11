Environ 2 000 masques inclusifs ont été distribués aux enseignants de maternelle, de CP et de CE1, à certains élèves de classes d’intégration scolaire (Clis) et d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) ainsi qu’à tous leurs enseignants des trois provinces.

Doté d’une fenêtre transparente, ils permettent aux enfants de voir les expressions et de lire sur les lèvres. Le masque inclusif facilite la communication des personnes sourdes et malentendantes et l’apprentissage des sons chez les enfants en privilégiant les aspects visuels et de prononciation.

Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement chargée de l’enseignement, s’est rendue au groupe scolaire Koch-Capucines, à la Vallée-des-Colons, à l’occasion d’une remise de masques inclusifs mardi 2 novembre.