Reportée en raison de la crise sanitaire, la 10 conférence du Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et des espèces protégées se tient cette semaine sous une forme virtuelle. Organisée par le gouvernement calédonien, le programme régional océanien de l’environnement (PROE) et la table ronde des îles du Pacifique, elle rassemble tous les acteurs de la région qui doivent définir un agenda en faveur de la biodiversité pour les six prochaines années. Il s’agira, notamment, de définir la façon dont il faudra influencer le cadre mondial pour obtenir des engagements forts des dirigeants mondiaux sur le climat notamment avec l’entrée en vigueur de l’accord de Paris au 1er janvier prochain. Les conclusions de la conférence seront portées au congrès mondial de la nature de l’UICN, à Marseille, et à la 15e conférence des parties, en Chine, également reprogrammés en 2021.