C’est le plus haut responsable de l’Église catholique à avoir été reconnu coupable de viol sur mineur. Le cardinal australien George Pell, ancien numéro trois du Vatican, a été condamné mercredi au tribunal de Melbourne à six ans de prison pour pédophilie avec une peine minimum de trois ans et huit mois. Le prélat était poursuivi pour avoir agressé deux enfants de chœur à Melbourne en 1996 et 1997. George Pell, qui clame son innocence a fait appel de sa condamnation.