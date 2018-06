Benoît Lecomte, un architecte français de 51 ans, installé aux États-Unis, s’est lancé mardi dans une traversée du Pacifique à la nage. Il est parti de la ville de Choshi, au Japon, et entend rejoindre San Franscisco, à 9 000 km de là, dans un périple de six à huit mois. Après une huitaine d’heures quotidienne de nage, l’homme dormira chaque nuit à bord d’un voilier. Il s’est préparé durant sept ans à cette aventure. Son idée est d’alerter sur la pollution des océans et de réaliser avec son équipe des recherches sur les océans et le corps humain. Benoît Lecomte traversera notamment la partie nord du « continent de plastique » où des études seront menées.

©AFP