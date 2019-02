Le 16e Fifo, Festival international du film documentaire océanien, a débuté samedi à la Maison de la culture de Tahiti. Treize longs-métrages et onze courts sont en compétition cette année. Quinze films sont inscrits hors compétition, neuf dans la catégorie « Plus d’Océanie » et onze films sont sélectionnés pour la Nuit de la fiction. Parmi les films calédoniens :Au nom de père, du fils et des espritsd’Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tromparent ; Cyril, ma part Kanak de Virginie Saclier ; En plein chœur de Jenny Briffa et Amandine Stelletta sont en lice pour le Grand Prix Fifo France Télévisions, les trois prix spéciaux du jury et le prix du public. Le jury est présidé cette année par Carl Aderhold, romancier, historien et scénariste français.