La Nouvelle-Calédonie va recevoir trois visites successives de bateaux de la Royal Australian Navy. Le premier navire, de débarquement, le HMAS Choules, est arrivé cette semaine. Il sera suivi par le HMAS Brisbane, un navire de guerre défensif et offensif, puis par le patrouilleur HMAS Armidale. Ces visites illustrent, selon le consulat australien, « l’implication des forces armées australiennes dans la région, et les excellentes relations entre les forces australiennes et les FANC ». Ce jeudi, le HMAS Choules reçoit le nouveau commandant des FANC, le général de brigade Franck Barrera, pour une première prise de contact avec la marine australienne dans le cadre de ses fonctions.