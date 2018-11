La baisse des prix était une des conditions sine qua nonde la mise en œuvre de la TGC. Le président du gouvernement, Philippe Germain, l’avait rappelé à plusieurs reprises, il n’engagerait pas la réforme s’il y avait le moindre risque d’inflation et c’est d’ailleurs ce qui l’avait poussé à adopter la réglementation des prix tant décriée par le patronat. L’Institut de la statistique et des études économiques a produit son indice des prix pour le mois d’octobre correspondant à l’instauration de la taxe. Autant dire que l’indice était particulièrement attendu.

L’Isee estime que cet indice est « atypique » du fait de hausses et de baisses de prix. Mais d’une manière générale, on est bien loin d’une baisse générale des prix de l’ordre de 10 à 15 %. Hors tabac, l’inflation reste positive avec une augmentation des prix de l’ordre de 0,4 %. Sur l’alimentation, les prix ont baissé de 4,9 %. Ànoter que malgré cette baisse, le niveau de prix des produits alimentaires a progressé de presque 10 % sur les huit dernières années. Au niveau de l’alimentaire, seules les boissons sucrées et alcoolisées ont connu une forte hausse, normale, compte tenu des choix politiques visant à taxer ces produits ayant une incidence sur les dépenses de santé. On peut noter une baisse de 6,2 % des pièces automobiles qui peut paraître importante, mais reste toute relative par rapport prix élevés.

En dehors de l’alimentaire, en dehors des pièces automobiles, les prix sont relativement stables enregistrant de petites baisses ou de petites hausses comme les services qui augmentent de 0,2 %.

L’association de consommateurs UFC-Que choisir devrait bientôt publier sa dernière enquête de prix sur son panier calédonien. Elle pourrait donner une idée un peu plus précise de l’impact de la TGC, un peu plus concret sur le panier des Calédoniens. Mais il ne faut pas oublier que la TGC concerne l’ensemble des prix, y compris des services publics tels que l’eau, l’électricité ou les déchets. Il faudra donc attendre encore un peu pour mesurer de manière précise les effets du passage à la TGC. En attendant, on peut constater que les baisses attendues relève plutôt de stagnation.

M.D.