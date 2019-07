Paris 2024 a clos son appel à candidatures pour le site appelé à accueillir les compétitions de surf. Cinq territoires se sont officiellement portés candidats : Biarritz, la communauté de communes du Pays Bigouden Sud (La Torche), le département des Landes (Hossegor, Capbreton et Seignosse), Lacanau et la Polynésie française avec son site mythique de Teahupoo. Le comité organisateur va procéder à la visite des cinq sites durant cet été métropolitain. L’expérience du territoire dans l’accueil de compétitions de surf, la météo, la qualité du plan d’eau et les conditions d’accueil des athlètes et des spectateurs feront partie des critères clefs identifiés par Paris 2024. Tahiti a ses chances grâce une vague spectaculaire, un décor exceptionnel et répond à la volonté de Paris d’associer l’outre-mer aux Jeux.