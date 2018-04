Le Conseil des ministres a rendu jeudi dernier les dernières analyses du Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP). Sur l’île de Tahiti, seuls 58 % des 48 points contrôlés en mer sont propres à la baignade (50 % en zone urbaine, 70 % en zone rurale). 95 % des 20 points d’eau douce étaient par ailleurs insatisfaisants (100 % en zone urbaine, 92 % en zone rurale). 67 % des zones surveillées sont satisfaisants à Moorea et les taux sont excellents à Bora Bora, Raiatea, Tubuai et Nuku Hiva.

Pour lutter contre les pollutions, des mesures correctives et préventives s’imposent, à commencer par la collecte et le traitement de l’ensemble des eaux usées ou encore le traitement des eaux pluviales chargées d’apports terrigènes ou autres polluants avant leur rejet. ©dr