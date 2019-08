Des tensions ont émaillé le week-end et le début de semaine à l’aérodrome de Magenta. En cause, de fortes perturbations du trafic aérien intérieur dues à des problèmes techniques, une mauvaise météo et une forte affluence de passagers en ce début de vacances scolaires. Des passagers en attente ont, à plusieurs reprises, bloqué l’embarquement. Ils reprochent une problématique récurrente pendant les vacances et un manque de communication. Le retard a été progressivement rattrapé et Aircal annonçait un retour à la normale pour jeudi.