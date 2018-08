Lombok, île voisine de Bali, a subi un deuxième tremblement de terre meurtrier de magnitude 6,9 dimanche. Une centaine de répliques ont suivi dont une particulièrement brutale de 5,3 lundi. Le bilan provisoire est de 98 victimes et plusieurs centaines de blessés. 2 000 touristes sont en passe d’être évacués. Des milliers de bâtiments ont été détruits et les secours s’activent pour retrouver victimes et éventuels survivants. Lombok se situe sur la ceinture de feu du Pacifique prise en étau entre deux zones de subduction de plaques tectoniques. La semaine dernière, un premier séisme avait fait 17 morts. 80 % du territoire ont été endommagés par les puissances secousses, estiment les autorités.