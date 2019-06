Sonia Lagarde et Michel Buillard, maires de Nouméa et Papeete, ont signé, lundi, un protocole de jumelage entre les deux villes. L’aboutissement de trois ans de préparation et d’échanges. Le jumelage vient favoriser les liens d’amitié, prévoit une coopération renforcée dans les domaines culturels, sociaux et économiques. « Je crois que nous avons beaucoup d’échanges à faire, et beaucoup à apprendre des uns des autres », a indiqué Sonia Lagarde. Nouméa et Papeete sont les deux capitales francophones les plus importantes de l’Océanie et souhaitent par ce partenariat mieux se faire entendre auprès de l’État. Une exposition retrace à la mairie de Papeete les étapes historiques de la constitution de ces villes et leurs similitudes. Papeete est déjà jumelée à Nice et Changning (Chine), Nouméa à Nice, la Gold Coast et Taupo.