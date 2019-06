On connaît désormais le nom des huit candidates en lice pour l’élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2019 prévue le samedi 31 août, à l’Arène du Sud de Païta. Alice Rothery, Tiphaine Auvaa, Ilona Roux, Marion Bonhomme, Lisa Ului, Pernelle King, Tiffaine Bonnenfant et Anaïs Thoven ont entre 18 et 23 ans. L’une d’entre elles succèdera à Amandine Chabrier, Miss Nouvelle-Calédonie 2018.