L’Institut de la statistique et des études économiques a publié sa note de conjoncture et, en janvier, les prix à la consommation ont augmenté très légèrement, de 0,3% précisément. En cause, la hausse des prix de l’énergie (2,4 %), notamment les carburants (4 %). Les prix des services augmentent pour le deuxième mois consécutif (1,1 %). Les prix de l’alimentation en revanche sont en baisse (-1 %) tout comme les produits manufacturés (-0,3 %). Globalement, sur les douze derniers mois, les prix sont en hausse de 0,9 %.