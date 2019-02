Le premier bus articulé du SMTU est arrivé à Nouméa. Long de 18 mètres pour 2,55 mètres de large et 3 mètres de haut, le véhicule peut transporter entre 120 et 140 passagers. Il est moins polluant, climatisé, permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé de wi-fi, de ports USB, d’écrans et de huit caméras. Les chauffeurs seront isolés. Des tests sans passager sont prévus avant la mise en circulation le 1er septembre prochain. 22 Néobus au total sont attendus. Le trajet concerne le Médipôle, Dumbéa-sur-Mer et Port Moselle. Les règles de circulation sont disponibles sur www.neobus.nc