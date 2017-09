Plus de 75 000 personnes et quelque 2 000 vaches ont été évacuées en cinq jours des abords du volcan Agung, sur l’île indonésienne de Bali. De fortes secousses sismiques et la fumée blanche qui s’élève de l’Agung renforcent les craintes d’une éruption prochaine, un demi-siècle après une éruption qui avait fait un millier de morts. Cette suractivité montre que le magma est en train de monter vers la surface. Le périmètre d’exclusion est de 11 kilomètres. Le mont Agung s’érige à 3 000 mètres d’altitude et est situé à 75 kilomètres de Kuta et Seminyak.