Les épreuves du baccalauréat général et technologique se sont déroulées toute la semaine dans les établissements du territoire. Les élèves de bac pro étaient également concernés avec les épreuves de français et d’histoire-géographie et les épreuves anticipées étaient programmées de lundi à mercredi. Cette année, 1 448 élèves étaient inscrits en bac pro, 1 276 en bac général et 904 en bac technologique. Les examens seront corrigés localement pour la deuxième année consécutive. Le brevet des collèges est prévu les 10 et 11 décembre. Les résultats seront promulgués à partir du 12 décembre.