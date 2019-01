Les autorités sanitaires sont inquiètes. L’épidémie de dengue de type 2 touche actuellement les deux tiers des communes. 319 cas ont été confirmés biologiquement depuis le 1er janvier, avec plus de 20 nouveaux cas quotidiens. La dengue sévit en particulier à Nouméa (Rivière-Salée et la Vallée-des-Colons en tête), mais aussi à Dumbéa, Mont-Dore, Païta et, dans une moindre mesure, à Canala, Bourail, Lifou ou encore Maré. Protégez-vous un maximum et nettoyez jardins et gouttières.