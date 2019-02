La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont réaffirmé lundi à Tokyo leur soutien au libre-échange alors que le commerce multilatéral se trouve pris dans « la tourmente », remis en cause par les États-Unis.

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon est entré en vigueur vendredi dernier. Le texte nippo- européen négocié depuis 2013 est le plus large accord commercial bilatéral jamais conclu : il concerne plus de 630 millions de personnes et près d’un tiers du PIB mondial.