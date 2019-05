Ce dimanche 26 mai, les Calédoniens sont appelés à participer à l’élection des 79 représentants de la France au Parlement européen pour la législature 2019-2024. C’est la liste générale qui est concernée pour ce scrutin avec 210 105 électeurs.

Le haut-commissariat a fait savoir que seules 14 listes candidates sur 34 avaient envoyé leurs bulletins de vote en Nouvelle- Calédonie. Le vote pour ces candidats reste possible : il faut télécharger leur bulletin sur leur site internet mais il faut respecter ce format : 210 x 297 mm. La liste des bulletins livrés est disponible sur www.nouvelle- caledonie.gouv.fr.

Toutes les professions de foi n’ont pas été envoyées non plus. Elles sont toutes disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur (elections.intérieur.gouv.fr/ européennes-2019).

À noter que l’envoi des bulletins et des professions de foi dans les quantités que l’on connaît n’est pas évident pour toutes les formations qui doivent prioriser et en 2014, le taux de participation en Nouvelle-Calédonie s’était élevé à seulement 27,5 % …