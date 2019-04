Autre officialisation d’importance mercredi : une convention a été signée entre l’État, le gouvernement et le GIEP-NC, groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelle, en vue de l’ouverture d’une antenne du régiment du service militaire adapté (RSMA-NC) à Bourail. La cérémonie s’est déroulée sur le site de l’ex-EFPA où l’antenne sera implantée. Le RSMA est un dispositif de formation socioprofessionnelle qui a pour objectif principal de favoriser l’insertion des jeunes Calédoniens éloignés de l’emploi au travers d’une approche visant à l’apprentissage de savoir-faire professionnels et de savoir être. Le projet, imaginé de longue date, vise à compléter les unités de Koné et Koumac avec 80 places supplémentaires pour les jeunes du Sud.