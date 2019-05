Seize millions d’électeurs sont invités à se rendre aux urnes samedi pour les élections législatives australiennes. Il s’agira de renouveler la Chambre des représentants (151 élus) et une partie des sénateurs. La bataille s’annonce très serrée entre les conservateurs au pouvoir de Scott Morisson (à gauche) et l’opposition travailliste de centre gauche menée par l’ancien leader syndical, Bill Shorten, en avance dans les sondages. Les prochains élus devront composer avec une croissance plus faible, des marchés immobiliers et financiers plus hésitants.