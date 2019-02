Suite aux nouveaux dysfonctionnements observés dans les cantines du Grand Nouméa en cette rentrée, l’association Une cantine responsable pour nos enfants appelle à un rassemblement de tous les parents et enfants ainsi que toutes les personnes sensibles à la question de la restauration scolaire pour un grand pique-nique ce samedi 2 mars de 11 h à 14 h, place des Cocotiers. Ils manifestent plus largement pour l’amélioration de la qualité des repas, l’utilisation de produits plus sains dans les assiettes, une meilleure gestion des caisses des écoles, plus transparentes et prenant davantage en compte les parents.