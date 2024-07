Yolaine Yengo, première Calédonienne qualifiée pour les JO en rugby

Avec son équipe, Yolaine Yengo enchaîne les tournois dans la région, se révélant notamment aux Jeux du Pacifique en 2015. Elle prend ensuite son envol vers la Métropole, plus précisément à Rennes, et exprime son talent à l’échelle nationale. Elle s’adapte facilement à la vie métropolitaine et apprend à vivre avec des personnes qui viennent d’autres régions, raconte son ancien entraîneur. « Elle a aussi des qualités humaines en dehors des terrains qui lui permettent de s’intégrer facilement à une équipe. »

Yolaine Yengo fait ses premiers pas au Stade Calédonien, aux côtés d’Ivan Hillaireau. Son entraîneur repère tout de suite son potentiel et son caractère de battante. « Avec son assiduité et sa persévérance, je savais qu’un jour elle ferait les Jeux olympiques », affirme-t-il. Ces années marquent le début d’une carrière prometteuse.

RUGBY À 7

Initialement orientée vers le jeu à 15, Yolaine comprend vite que ses qualités de rapidité, d’agilité, sa vision de jeu et son petit gabarit sont plus propices au rugby à 7. Ce choix lui permet de briller et de multiplier les sélections en équipe de France. « Sa polyvalence, sa capacité à jouer à plusieurs postes sont des atouts majeurs pour une équipe et c’est ce qui fait sa force », explique Pierre Forest, vice-président de la Ligue calédonienne de rugby.

En 2021, Yolaine Yengo fait partie du groupe olympique français pour Tokyo, mais en tant que réserviste. La Maréenne ainsi qu’une coéquipière doivent quitter le groupe si elles ne remplacent pas une des titulaires avant la cérémonie d’ouverture. C’est son cas. Une déception étant donné la rare opportunité de participer aux Jeux dans une carrière sportive. L’équipe de France y décroche la médaille d’argent.