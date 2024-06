Yoann Lecourieux : « C’est 20 ans de progrès brûlés en sept jours »

L’accès au Médipôle entravé durant tout ce temps, qu’en pense le maire ?

Le Médipôle n’est pas sécurisé de manière durable. C’est un organe important qu’il fallait protéger depuis le début. Je l’ai dit à tout le monde, mais c’est comme prêcher dans un désert.

Quelle est votre lecture de ce qui vient de se produire ?

Il n’y a rien d’improvisé. En tout cas, les premiers jours ont été bien programmés. Les cibles étaient bien identifiées. Mais ceux qui ont allumé le feu et qui ont pensé maîtriser cette CCAT ou cette colère n’arrivent pas à les stopper.

Certains élus ont mis le feu, des deux côtés. Pour les marches, c’était le concours de qui avait le plus grand nombre de personnes. C’était l’escalade. Ensuite, avoir laissé faire les marches était une erreur fondamentale. Nous avions demandé qu’elles soient interdites. Parce que tous les jeunes qui sont descendus sont restés et ce sont eux qui servent de chair à canon partout. À la fin, on sait qui a fait le plus grand « bordel », pour reprendre l’expression de quelqu’un. Il ne fallait pas jouer à ça. Nous, nos mecs font une manif, ils rentrent à 11 heures manger le barbecue avec maman. Les autres pendant une semaine, 15 jours, ils peuvent « foutre le bordel » dehors. C’est la nuance.

Les alertes à l’État ont-elles été suffisantes ?

Il y a eu ici une escalade des mots, des comportements, une erreur sur les manifestations et d’autres alertes ont été émises sur les voyages de certains à l’étranger, des demandes de renfort, etc. Mais les maires n’étaient pas audibles. Le problème est qu’après on vient nous voir pour éteindre le feu, nettoyer et reconstruire… Je pense que si Paris nous avait écoutés, on aurait pu éviter l’ampleur de la catastrophe, l’arrêter plus tôt. Donc ce qu’on a demandé au président, c’est de nous écouter maintenant. Et je pense que s’il y a une chose qu’il a bien entendue, c’est ça.

Avoir laissé faire les marches était une erreur fondamentale.

De quoi avez-vous besoin aujourd’hui ?

Que l’ordre soit rétabli pour que l’on puisse retrouver une liberté de circuler en toute sécurité. On demande aussi un soutien pour la reconstruction. Pour une commune comme la nôtre, c’est simple : c’est 20 ans de progrès brûlés en sept jours. Dumbéa est la commune qui a connu le plus grand progrès ces 20 dernières années et tout a été anéanti. La reconstruction ne se fera qu’avec l’État vu les dégâts et ce que cela va engendrer sur les régimes sociaux, la Cafat, Enercal que le territoire ne pourra plus assumer. Les conséquences directes sont portées par les quatre communes de l’agglomération et les conséquences indirectes par la Nouvelle- Calédonie. Je rappelle que les premières sont encore des collectivités d’État. Le président a déjà suggéré la mise en place d’une agence pour la reconstruction…