Faire des tournées représente-t-il une réponse possible en Brousse ?

Oui, mais comment ? Il faut mener une réflexion globale. La structure existante, à savoir un dispensaire dans chaque commune, doit-elle perdurer, ou faut-il raisonner en bassin médical ? Y a-t-il nécessité d’avoir un staff à Ouégoa et Pouébo, Touho et Poindimié, à Voh, ou à Gomen, qui se trouve à 18 km du CHN de Koumac ? À un moment donné, on ne peut pas dire que l’on garde des murs sans savoir quoi mettre dedans. Si vous allez dans le bush australien, il n’y a pas d’hôpital et ça fonctionne parce qu’il y a une organisation derrière, des moyens d’evasan. Il faut aussi prendre en compte la mobilité, c’est-à-dire les moyens dont dispose la population pour accéder aux soins. Vous pouvez avoir les plus grands spécialistes à Nouméa, mais s’il n’y a pas d’avion à Bélep… Il n’y a pas d’hélicoptère à Koné, par exemple. Tout cela fait partie de l’analyse à mener.

Sur quelles solutions planchez-vous ?

Dans l’immédiat, il faut aller chercher des gens là où on peut, puis recruter à l’étranger si ce n’est pas suffisant, Belgique, Italie, Afrique du Nord, etc. On travaille dessus. Cela pourrait être possible d’ici la fin de l’année. Après, et là c’est l’ancien gestionnaire qui parle, il ne faut pas non plus se précipiter et prendre n’importe qui. Et je pense que le recrutement seul ne suffira pas. Se dire : ‘Il faut qu’on trouve une centaine de médecins et on aura résolu le problème’, ce n’est pas vrai, il faut engager une réflexion et réorganiser le fonctionnement de la santé.