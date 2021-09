DNC : De nouvelles pièces entrent en circulation à partir du 1er septembre. Qu’est-ce qui va changer ?

Yann Caron : Les pièces de un et de deux francs vont progressivement être retirées de la circulation, ce qui va nécessiter l’utilisation de la règle des arrondis. Parallèlement, la gamme va être élargie avec la mise sur le marché d’une pièce de 200 francs qui a pour objectif de simplifier les achats. L’introduction de cette pièce émane assez largement des attentes des autorités et des collectivités avec lesquelles nous travaillons. En résumé, nous disposerons donc d’une nouvelle gamme de pièces de 5 à 200 francs.

Sur quels critères ont-elles été élaborées ?

Un choix a été fait concernant les alliages, les dimensions et le magnétisme, pour ne pas les confondre avec d’autres pièces en circulation. Il fallait aussi qu’elles puissent être facilement identifiées par des mal voyants. Elles sont plus petites et plus légères, donc plus pratiques. Enfin, cette gamme possède moins de métal pour préserver l’environnement.

Concrètement, comment va se dérouler l’introduction des nouvelles pièces ?

On va tout faire par le biais des achats via les commerçants et les entreprises. Il faut savoir que chaque billet et chaque pièce qui circulent en Nouvelle-Calédonie proviennent de l’IEOM. Sauf, évidemment, lorsque quelqu’un introduit de la monnaie de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna. Lorsqu’un commerçant a besoin de cash, il en fait la demande à sa banque qui nous transmet la commande. Les pièces sont fabriquées en Métropole, elles arrivent par bateau et nous les stockons en sécurité. Les transporteurs de fonds viennent chez nous, prennent la quantité demandée et l’apportent aux banques qui les reversent aux magasins ou aux commerçants lorsqu’il s’agit d’une grande surface, par exemple. Les nouvelles pièces vont être émises par ce circuit.