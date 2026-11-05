Xavier Martin reste à la Cafat

Le gouvernement a nommé lundi 2 novembre Xavier Martin, en poste depuis 2017, en qualité de directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), à compter du 1er janvier 2027. L’épilogue de tensions entre des syndicats et le précédent gouvernement.