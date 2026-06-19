Wyka, du slam à la transmission

Assis autour d’une table avec des enfants, Wyka les initie au slam. Une feuille, un stylo et quelques mots prononcés spontanément suffisent pour former des rimes. Depuis qu’il a découvert cette pratique, adolescent, le chanteur de 23 ans a su qu’il en ferait quelque chose plus tard. « J’avais 14 ans quand Simane* est venu dans ma classe animer un atelier de slam. C’est à ce moment que j’ai commencé à écrire […] Par la suite, j’ai fait mon stage découverte de 3e avec lui, je l’accompagnais dans ses ateliers. J’ai compris que c’était que je voulais faire dans la vie », raconte-t-il.

Encouragé par sa professeure de français, il remporte deux concours de slam au Conservatoire de musique (Conservatoire des arts aujourd’hui). En parallèle, il crée des morceaux de rap, où il délivre des messages engagés. Il fonde avec un ami son groupe, Baby Old Mic.

L’écriture est pour lui une thérapie. Elle l’aide dans un premier temps à surmonter la disparition de son père, puis à traverser les bas de sa vie. « Ça m’a aidé à mettre des mots sur des maux et à alléger le poids que j’avais sur les épaules », décrit-t-il.