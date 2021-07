L’État, d’abord, est intervenu pour débloquer la situation et a indiqué qu’il était prêt à participer. Sachant que j’ai été clair, la commune ne mettra pas un franc dans ce chantier. Et puis, il a fallu attendre un gouvernement indépendantiste, même si cela ne va jamais faire de moi un indépendantiste. Louis Mapou est le seul président que j’ai eu au téléphone. Il faut dire aussi que c’est élu du conseil municipal de Païta.

Parce que ce n’était pas de ma compétence. Je ne pouvais pas à la fois tenir ce discours et lancer une étude. Et puis, le gouvernement demandait à la commune de participer à hauteur de 200 millions de francs. Je ne pouvais pas y répondre favorablement et en même temps dire que je n’ai pas les moyens d’intervenir sur les routes communales.

Vous avez décidé d’annuler la Fête du bœuf, événement phare de Païta qui aurait dû fêter ses 27 ans cette année. Pour quelles raisons ?

D’abord, je rappelle le contexte budgétaire très contraint de la Nouvelle-Calédonie auquel les communes n’échappent pas. Et puis, la ville a connu une période d’intempéries particulièrement difficile qui a débuté avec la dépression Lucas, causant un certain nombre de dégâts et accentuant des problèmes comme celui des routes. Il s’est dont posé la question des festivités de fin d’année et de la Fête du bœuf.

Le site a subi beaucoup de dégâts au niveau des installations, des canalisations et de l’assainissement. Sa réhabilitation a été estimée à un montant entre 35 et 40 millions de francs. Sachant que l’événement en lui-même revient environ à un investissement de 20 millions de francs. Une enveloppe de quasiment 60 millions de francs aurait été nécessaire pour l’organiser cette année. C’était trop. Sans compter la réparation de certains bâtiments publics. Tout cela m’a, malheureusement, amené à faire des choix. Et celui que j’ai fait est de prioriser les routes. Mais la Fête du bœuf 2022 sera encore plus belle.